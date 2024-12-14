«Всегда жажду победы». Йоханнес Бё — о спринте на Кубке мира в Хохфильцене

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

«Думаю, что на прошлой неделе было много хороших знаков, знаю, что постепенно набираю форму. Здорово получить первую победу, и это делает меня лучше. Всегда жажду победы. И многие из нас в команде — тоже. Когда ты уже много раз выигрывал, именно это усмиряет твои эмоции. Я скромен и знаю, что побеждать трудно», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, в спринте Бё преодолел дистанцию 10 км за 24.23,1, допустив один промах на двух огневых рубежах. Норвежец также вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025.