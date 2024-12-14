Кирилл Бажин победил в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, Латыпов — на втором месте

Биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 26.45,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), отставший от победителя на 7,1 секунды при одном промахе в стрельбе, а тройку призёров замкнул Роман Ерёмин из Новосибирской области (+15,3), также допустивший одну осечку на стрельбище.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, третий этап, Ижевск.

Спринт 10 км. Мужчины: