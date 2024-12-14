Кирилл Бажин победил в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, Латыпов — на втором месте
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Биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 26.45,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Мужчины. Спринт 10 км
14 декабря 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
26:45.8
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+7.1
3
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+15.3
Серебряную медаль завоевал Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), отставший от победителя на 7,1 секунды при одном промахе в стрельбе, а тройку призёров замкнул Роман Ерёмин из Новосибирской области (+15,3), также допустивший одну осечку на стрельбище.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, третий этап, Ижевск.
Спринт 10 км. Мужчины:
- Кирилл Бажин (Свердловская область) — 26.45,8 секунды (1 промах)
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 7,1 (1)
- Роман Ерёмин (Новосибирская область) +15,3 (1)
- Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) +17,6 (1)
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +18,6 (1)
- Карим Халили (Москва) +28,7 (1)
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