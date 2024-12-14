Серохвостов заявил, что сомневается в участии в спринте на этапе Кубка России в Ижевске

Российский биатлонист Даниил Серохвостов заявил, что не знает, примет ли участие в спринтерской гонке на этапе Кубка России — 2024/2025 в Ижевске.

«Пропуск индивидуальной гонки был запланированный. Самочувствие так себе, не знаю, побегу или нет. Непонятное состояние, будто что‑то не так. После перелёта стало понятно: что‑то неправильное происходит со мной.

Выбрал первую группу, потому что будет транзит, и, возможно, меньше людей встречу на трассе. Плюс трасса жёсткая, она, возможно, начнёт разбиваться.

Круг подходит. Хотелось бы побольше подъёмов, чтобы всем потяжелее было, а мне — полегче», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Напомним, Даниил Серохвостов пропустил индивидуальную гонку на 20 км на третьем этапе Кубка России в Ижевске.