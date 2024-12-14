Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эмильен Жаклен опубликовал забавное архивное фото

Эмильен Жаклен опубликовал забавное архивное фото
Комментарии

Французский биатлонист Эмильен Жаклен в социальных сетях поделился забавным архивным фото из детства.

«Счастлив, что завтра стартует в красной майке», — подписал снимок Жаклен.

Фото: Из личного архива Эмильена Жаклена

Напомним, Эмильен Жаклен одержал первую личную победу за три года. Это произошло на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), где он выиграл спринт на 10 км. В 2021 году в Анси француз стал первым в масс-старте.

В общем зачёте Жаклен занимает пятое место. В его активе 171 очко. В спринтерском зачёте он занял третью строчку (117). Лидером общего и спринтерского зачёта является пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё.

Материалы по теме
Кубок мира — 2024/2025, общий зачёт, мужчины: Йоханнес Бё лидирует, Легрейд — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android