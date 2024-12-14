Эмильен Жаклен опубликовал забавное архивное фото

Французский биатлонист Эмильен Жаклен в социальных сетях поделился забавным архивным фото из детства.

«Счастлив, что завтра стартует в красной майке», — подписал снимок Жаклен.

Фото: Из личного архива Эмильена Жаклена

Напомним, Эмильен Жаклен одержал первую личную победу за три года. Это произошло на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), где он выиграл спринт на 10 км. В 2021 году в Анси француз стал первым в масс-старте.

В общем зачёте Жаклен занимает пятое место. В его активе 171 очко. В спринтерском зачёте он занял третью строчку (117). Лидером общего и спринтерского зачёта является пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё.