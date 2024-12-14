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Бажин — о победе в спринте на КР: понимал, что надо отработать — и всё будет в моих руках

Бажин — о победе в спринте на КР: понимал, что надо отработать — и всё будет в моих руках
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Биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, высказался о своей победе в спринтерской гонке на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

— Когда выходил на финишный круг и говорили, что запас от Латыпова — 20 секунд, понимал: это шанс и надо работать до конца. На середине стало тяжеловато, работал до последнего. Было проделано много работы, не зря потрудились.

Был хороший настрой на стрельбу, тем более что у меня она быстрая. Понимал, что уже нечего бояться. Да, ошибся первым выстрелом. Оказалось, что вся стрельба сместилась. У всех спортсменов, кто лёжа промахивался, была тенденция на правые промахи. Завтра надо будет ориентироваться на это.

— Внутри понимали, что такой кондиции хватит на победу?
— Было немного непонятно. Когда вышел с «лёжки» с промахом, сказали, что отставание — 18 секунд. Подумал, что хорошо иду ходом. Когда начал два круга с транзитом идти, стал отбивать, осталось всего пару секунд. С промахом шёл третьим, это добавило уверенности. Понимал, что надо отработать на огневой позиции — и всё будет в моих руках, — приводит слова Бажина «Матч ТВ».

Серебряную медаль завоевал Эдуард Латыпов, а тройку призёров замкнул Роман Ерёмин.

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