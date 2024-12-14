Виктория Сливко выиграла спринт на третьем этапе Кубка России в Ижевске
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Батлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 22.38,6, допустив один промах на огневом рубеже.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. Спринт 7.5 км
14 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:38.6
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+4.0
3
Кристина Резцова
Московская область
+10.6
Второй стала Наталия Шевченко, отставшая от победительницы на 4,0 секунды при одном промахе в стрельбе. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+10,6), также допустившая одну осечку на стрельбище.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, третий этап, Ижевск.
Спринт 7,5 км. Женщины:
- Виктория Сливко — 22.38,6 (1 промах)
- Наталия Шевченко — отставание 4,0 (1)
- Кристина Резцова +10,6 (1)
- Ирина Казакевич +26,6 (1)
- Юлия Шеллер +28,2 (0)
- Тамара Дербушева +34,5 (0)
- Полина Шевнина +51,7 (2)
- Анастасия Егорова +56,8 (2)
- Полина Плюснина +59,3 (1)
- Кира Дюжева +59,9 (2)
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