Виктория Сливко выиграла спринт на третьем этапе Кубка России в Ижевске

Батлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 22.38,6, допустив один промах на огневом рубеже.

Второй стала Наталия Шевченко, отставшая от победительницы на 4,0 секунды при одном промахе в стрельбе. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+10,6), также допустившая одну осечку на стрельбище.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, третий этап, Ижевск.

Спринт 7,5 км. Женщины:

Виктория Сливко — 22.38,6 (1 промах) Наталия Шевченко — отставание 4,0 (1) Кристина Резцова +10,6 (1) Ирина Казакевич +26,6 (1) Юлия Шеллер +28,2 (0) Тамара Дербушева +34,5 (0) Полина Шевнина +51,7 (2) Анастасия Егорова +56,8 (2) Полина Плюснина +59,3 (1) Кира Дюжева +59,9 (2)