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Виктория Сливко выиграла спринт на третьем этапе Кубка России в Ижевске

Виктория Сливко выиграла спринт на третьем этапе Кубка России в Ижевске
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Батлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 22.38,6, допустив один промах на огневом рубеже.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. Спринт 7.5 км
14 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:38.6
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+4.0
3
Кристина Резцова
Московская область
+10.6

Второй стала Наталия Шевченко, отставшая от победительницы на 4,0 секунды при одном промахе в стрельбе. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+10,6), также допустившая одну осечку на стрельбище.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, третий этап, Ижевск.
Спринт 7,5 км. Женщины:

  1. Виктория Сливко — 22.38,6 (1 промах)
  2. Наталия Шевченко — отставание 4,0 (1)
  3. Кристина Резцова +10,6 (1)
  4. Ирина Казакевич +26,6 (1)
  5. Юлия Шеллер +28,2 (0)
  6. Тамара Дербушева +34,5 (0)
  7. Полина Шевнина +51,7 (2)
  8. Анастасия Егорова +56,8 (2)
  9. Полина Плюснина +59,3 (1)
  10. Кира Дюжева +59,9 (2)
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