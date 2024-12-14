«В стрельбе выделяются французы». Карим Халили — об иностранных спортсменах на Кубке мира

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, что следит за выступлениями иностранных спортсменов на этапах Кубка мира.

— Следите за Кубком мира?

— Да, посмотрел все гонки, тем более — мужские. Если оценивать визуально, когда был первый этап, не сказать, что ребята прям очень сильно двигались. Возможно, это было связано со скольжением. Что касается стрельбы, то в этом году здорово выделяются французы, работают очень быстро, — сказал Халили в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 14 декабря, Халили занял шестое место в спринтерской гонке на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России, который проходит в Ижевске.