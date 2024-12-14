Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«В стрельбе выделяются французы». Карим Халили — об иностранных спортсменах на Кубке мира

«В стрельбе выделяются французы». Карим Халили — об иностранных спортсменах на Кубке мира
Комментарии

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, что следит за выступлениями иностранных спортсменов на этапах Кубка мира.

— Следите за Кубком мира?
— Да, посмотрел все гонки, тем более — мужские. Если оценивать визуально, когда был первый этап, не сказать, что ребята прям очень сильно двигались. Возможно, это было связано со скольжением. Что касается стрельбы, то в этом году здорово выделяются французы, работают очень быстро, — сказал Халили в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 14 декабря, Халили занял шестое место в спринтерской гонке на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России, который проходит в Ижевске.

Материалы по теме
Йоханнес Бё выиграл первую гонку в сезоне. Даже промах не помешал суперзвезде биатлона
Йоханнес Бё выиграл первую гонку в сезоне. Даже промах не помешал суперзвезде биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android