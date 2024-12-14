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Латыпов — о спринте на КР: замешкался и потерял время, которое сыграло свою роль на финише

Латыпов — о спринте на КР: замешкался и потерял время, которое сыграло свою роль на финише
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Бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

— Учитывая состояние, в целом доволен результатом. В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле. Немного замешкался и потерял время, которое сыграло свою роль на финише.

— Чем была вызвана пауза?
— Не успел вовремя обработать спуск. Мушка уже ушла с мишени, и я понимал, что если сейчас нажму, то будет промах. Два раза переизготовился и попал. Не хватило концентрации доработать в том же режиме.

Очень благодарны болельщикам, что в такой морозец они здесь и поддерживают. Очень приятная атмосфера. В два раза легче побеждать при таких полных трибунах, — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Первое место в гонке занял Кирилл Бажин, а бронзу заработал Роман Ерёмин.

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