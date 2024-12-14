Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на КМ в Хохфильцене

Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025 в Хохфильцене (Австрия). Она преодолела дистанцию за 29.48,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй стала немка Ванесса Фойгт, отставшая от лидера на 33,8 и тоже не допустившая ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Германии Франциска Пройс (+35,3), допустившая три промаха.

Кубок мира — 2024/2025. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования 10 км. Женщины:

Лу Жанмонно (Франция) — 29.48,5 (0 промахов) Ванесса Фойгт (Германия) — отставание +33,8 (0) Франциска Пройс (Германия) +35,3 (3) Элла Хальварссон (Швеция) +39,5 (1) Маркета Давидова (Чехия) +56,0 (2) Жулия Симон (Франция) +1.06,7 (2) Суви Минккинен (Финляндия) +1.11,2 (2) Эльвира Эберг (Швеция) +1.19,0 (3)