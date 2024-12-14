Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на КМ в Хохфильцене
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Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025 в Хохфильцене (Австрия). Она преодолела дистанцию за 29.48,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:48.5
2
Ванесса Фойгт
Германия
+33.8
3
Франциска Пройс
Германия
+35.3
Второй стала немка Ванесса Фойгт, отставшая от лидера на 33,8 и тоже не допустившая ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Германии Франциска Пройс (+35,3), допустившая три промаха.
Кубок мира — 2024/2025. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования 10 км. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 29.48,5 (0 промахов)
- Ванесса Фойгт (Германия) — отставание +33,8 (0)
- Франциска Пройс (Германия) +35,3 (3)
- Элла Хальварссон (Швеция) +39,5 (1)
- Маркета Давидова (Чехия) +56,0 (2)
- Жулия Симон (Франция) +1.06,7 (2)
- Суви Минккинен (Финляндия) +1.11,2 (2)
- Эльвира Эберг (Швеция) +1.19,0 (3)
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