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«Была уверена, что она меня разорвёт». Сливко — о борьбе с Шевченко за победу в спринте

«Была уверена, что она меня разорвёт». Сливко — о борьбе с Шевченко за победу в спринте
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Батлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, прокомментировала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. Спринт 7.5 км
14 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:38.6
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+4.0
3
Кристина Резцова
Московская область
+10.6

«Когда увидела стартовый протокол, очень обрадовалась. Ведь если лидеры идут перед тобой, ты тянешься, стараешься. Наталия [Шевченко] для меня была мотиватором по дисциплине в плане хода, но на финише я не верила, что могу её обойти. Когда сказали, что я выигрываю три секунды, я была уверена, что она меня разорвёт на равнине. Так, как финиширует Наталия, у нас никто не финиширует в биатлоне.

Хочу сказать спасибо сервису, потому что лыжи прекрасно катили. Моя победа в первую очередь посвящается себе любимой, потому что у меня сложно в последнее время происходит с гонками. Конечно, Андрей Викторович [Падин] смотрит и переживает. Наконец‑то он порадуется. Хотя нет, не порадуется, потому что до сих пор очень переживает за мою стрельбу», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Второе место заняла представительница Свердловской области Наталия Шевченко, проигравшая победительнице 4,0 секунды. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова (Московская область).

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