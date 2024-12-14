«Была уверена, что она меня разорвёт». Сливко — о борьбе с Шевченко за победу в спринте

Батлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, прокомментировала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

«Когда увидела стартовый протокол, очень обрадовалась. Ведь если лидеры идут перед тобой, ты тянешься, стараешься. Наталия [Шевченко] для меня была мотиватором по дисциплине в плане хода, но на финише я не верила, что могу её обойти. Когда сказали, что я выигрываю три секунды, я была уверена, что она меня разорвёт на равнине. Так, как финиширует Наталия, у нас никто не финиширует в биатлоне.

Хочу сказать спасибо сервису, потому что лыжи прекрасно катили. Моя победа в первую очередь посвящается себе любимой, потому что у меня сложно в последнее время происходит с гонками. Конечно, Андрей Викторович [Падин] смотрит и переживает. Наконец‑то он порадуется. Хотя нет, не порадуется, потому что до сих пор очень переживает за мою стрельбу», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Второе место заняла представительница Свердловской области Наталия Шевченко, проигравшая победительнице 4,0 секунды. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова (Московская область).