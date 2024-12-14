Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Поварницын вышел в лидеры, Латыпов — седьмой

Биатлонист Александр Поварницын захватил лидерство в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 после спринтерской гонки на третьем этапе в Ижевске. В его активе стало 193 очка.

Второе место в рейтинге занимает Виктор Плицев, набравший 173 очка. Пропустивший две гонки на этапе в Ижевске Даниил Серохвостов опустился на третью строчку общего зачёта (168). Бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов делит седьмое место с белорусом Антоном Смольским. Оба спортсмена заработали по 156 очков.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт: