Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Поварницын вышел в лидеры, Латыпов — седьмой
Биатлонист Александр Поварницын захватил лидерство в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 после спринтерской гонки на третьем этапе в Ижевске. В его активе стало 193 очка.
Второе место в рейтинге занимает Виктор Плицев, набравший 173 очка. Пропустивший две гонки на этапе в Ижевске Даниил Серохвостов опустился на третью строчку общего зачёта (168). Бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов делит седьмое место с белорусом Антоном Смольским. Оба спортсмена заработали по 156 очков.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:
- Александр Поварницын (Тюменская область) — 193 очка
- Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 173
- Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 168
- Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 165
- Кирилл Бажин (Свердловская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — по 162
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