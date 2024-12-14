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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Поварницын вышел в лидеры, Латыпов — седьмой

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Поварницын вышел в лидеры, Латыпов — седьмой
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Биатлонист Александр Поварницын захватил лидерство в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 после спринтерской гонки на третьем этапе в Ижевске. В его активе стало 193 очка.

Второе место в рейтинге занимает Виктор Плицев, набравший 173 очка. Пропустивший две гонки на этапе в Ижевске Даниил Серохвостов опустился на третью строчку общего зачёта (168). Бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов делит седьмое место с белорусом Антоном Смольским. Оба спортсмена заработали по 156 очков.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

  1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 193 очка
  2. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 173
  3. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 168
  4. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 165
  5. Кирилл Бажин (Свердловская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — по 162
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