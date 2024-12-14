Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Бажин вышел в лидеры, Латыпов — второй

Биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, вышел на первое место в спринтерском зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 14 декабря, он одержал победу в спринте в рамках третьего этапа в Ижевске, после которой в его активе стало 133 очка.
Второе место занимает Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), отстающий от лидера на 20 очков. Третью строчку делят Даниил Серохвостов из Новосибирской области и белорус Антон Смольский (по 108 очков).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринтерский зачёт:
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 133 очка.
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 113.
3. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 108.
3. Антон Смольский (Беларусь) — 108.
5. Александр Логинов (Тюменская область) — 105.
6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 103.