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Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Бажин вышел в лидеры, Латыпов — второй

Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Бажин вышел в лидеры, Латыпов — второй
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Биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, вышел на первое место в спринтерском зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 14 декабря, он одержал победу в спринте в рамках третьего этапа в Ижевске, после которой в его активе стало 133 очка.

Второе место занимает Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), отстающий от лидера на 20 очков. Третью строчку делят Даниил Серохвостов из Новосибирской области и белорус Антон Смольский (по 108 очков).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринтерский зачёт:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 133 очка.
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 113.
3. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 108.
3. Антон Смольский (Беларусь) — 108.
5. Александр Логинов (Тюменская область) — 105.
6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 103.

Обший зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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Новости. Биатлон
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