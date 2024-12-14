Француженка нарушила правила в спринте на этапе Кубка мира, но избежала наказания

22-летняя француженка Жанна Ришар нарушила правила в спринте на втором этапе Кубка мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), но избежала наказания. На телевизионных кадрах видно, что она нажимает на курок пять раз подряд. Затем биатлонистка сделала дополнительный выстрел вместо того, чтобы сразу же отправиться на штрафной круг. Это был промах, и, пройдя один круг, Ришар в итоге финишировала 35-й в спринте.

Международный союз биатлонистов сообщил, что жюри внимательно рассмотрело инцидент, когда решало, следует ли назначить Ришар штраф или нет. По их мнению, было произведено шесть выстрелов, но видно, что третий выстрел был произведён не так, как обычно, поскольку звук отличался, а также он не попал в цель. Тогда возникает вопрос об определении «осечки». В нём говорится, что неправильный выстрел может быть заменён другой пулей, и именно так жюри интерпретировали это.