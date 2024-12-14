Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он преодолел дистанцию за 32.16,5, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен, тройку призёров замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Отметим, что судьба золотой медали решалась на последнем круге между тремя спортсменами.

Кубок мира — 2024/2025. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.16,5 (два промаха). Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 3,5 (1). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +3,8 (1). Себастиан Самуэльссон (Швеция) +47,0 (3). Мартин Улдаль (Норвегия) +47,6 (3). Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +50,1 (3).