Йоханнес Бё наехал на лыжу Жаклена в борьбе за победу в Хохфильцене. Француз упал

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё наехал на лыжу француза Эмильена Жаклена во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Инцидент случился на последнем километре дистанции, спортсмены боролись за победу. Из-за манёвра Бё Жаклен потерял равновесие и упал на подъёме.

Фото: Кадр из трансляции

Победу в гонке одержал Йоханнес Бё с двумя промахами на четырёх огневых рубежах. Эмильен Жаклен допустил один промах и финишировал на втором месте. Тройку призёров замкнул Стурла Холм Легрейд, который также держался рядом с лидерами на последнем круге, но в инциденте замешан не был.