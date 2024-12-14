Йоханнес Бё наехал на лыжу Жаклена в борьбе за победу в Хохфильцене. Француз упал
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё наехал на лыжу француза Эмильена Жаклена во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Инцидент случился на последнем километре дистанции, спортсмены боролись за победу. Из-за манёвра Бё Жаклен потерял равновесие и упал на подъёме.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:16.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.5
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+3.8
Фото: Кадр из трансляции
Победу в гонке одержал Йоханнес Бё с двумя промахами на четырёх огневых рубежах. Эмильен Жаклен допустил один промах и финишировал на втором месте. Тройку призёров замкнул Стурла Холм Легрейд, который также держался рядом с лидерами на последнем круге, но в инциденте замешан не был.
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