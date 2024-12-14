«Не чувствую, что что-то ему испортил». Йоханнес Бё — об инциденте с падением Жаклена
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал инцидент в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В борьбе за победу норвежец наступил на лыжу француза Эмильена Жаклена, из-за чего тот потерял равновесие и упал.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:16.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.5
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+3.8
— На подъёме он совсем встал, и я пытался пройти его справа. Затем он сделал движение вправо, и я наступил на его лыжу. Я не мог сделать ничего по-другому и не чувствую, что что-то ему испортил, хотя в итоге он упал.
— Вам удалось поговорить с ним после этого?
— Нет, он просто исчез. Я думаю, если бы ему дали ещё 10 шансов, он бы решил ситуацию девятью разными способами. Поэтому считаю, что сегодня он выбрал немного неправильную тактику, — приводит слова Бё NRK.
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