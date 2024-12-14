«Не чувствую, что что-то ему испортил». Йоханнес Бё — об инциденте с падением Жаклена

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал инцидент в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В борьбе за победу норвежец наступил на лыжу француза Эмильена Жаклена, из-за чего тот потерял равновесие и упал.

— На подъёме он совсем встал, и я пытался пройти его справа. Затем он сделал движение вправо, и я наступил на его лыжу. Я не мог сделать ничего по-другому и не чувствую, что что-то ему испортил, хотя в итоге он упал.

— Вам удалось поговорить с ним после этого?

— Нет, он просто исчез. Я думаю, если бы ему дали ещё 10 шансов, он бы решил ситуацию девятью разными способами. Поэтому считаю, что сегодня он выбрал немного неправильную тактику, — приводит слова Бё NRK.