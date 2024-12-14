Эмильен Жаклен прокомментировал падение после контакта с Бё в гонке преследования

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал инцидент в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В борьбе за победу норвежец Йоханнес Бё наехал на лыжу француза, из-за чего тот потерял равновесие и упал. После падения Жаклен продолжил гонку только через несколько секунд.

— Он наткнулся на мои лыжи. Я должен увидеть инцидент на видео.

— Почему вы остановились?

— Знаете, как бывает… Борешься, чтобы победить, а потом падаешь. Тогда всё не имеет значения. Я просто пытался сохранить второе место, — приводит слова Жаклена NRK.

Сам Йоханнес Бё заявил, что не считает, что испортил Жаклену гонку.