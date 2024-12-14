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Эмильен Жаклен прокомментировал падение после контакта с Бё в гонке преследования

Эмильен Жаклен прокомментировал падение после контакта с Бё в гонке преследования
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал инцидент в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В борьбе за победу норвежец Йоханнес Бё наехал на лыжу француза, из-за чего тот потерял равновесие и упал. После падения Жаклен продолжил гонку только через несколько секунд.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:16.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.5
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+3.8

— Он наткнулся на мои лыжи. Я должен увидеть инцидент на видео.

— Почему вы остановились?
— Знаете, как бывает… Борешься, чтобы победить, а потом падаешь. Тогда всё не имеет значения. Я просто пытался сохранить второе место, — приводит слова Жаклена NRK.

Сам Йоханнес Бё заявил, что не считает, что испортил Жаклену гонку.

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