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Жаклен — о падении в ГП: не знаю, было ли моё решение атаковать правильным

Жаклен — о падении в ГП: не знаю, было ли моё решение атаковать правильным
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен не стал винить норвежца Йоханнеса Бё в своём падении в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

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«Честно говоря, когда мы были на вершине подъёма, Йоханнес собирался обогнать меня. У нас осталось очень мало энергии, но я думаю, что мне ещё хватало сил, чтобы добежать. Оглядываясь назад, не знаю, было ли моё решение атаковать правильным.

Я сказал себе, что должен быть на подиуме и честно разыграть свою карту. Вся энергия, которую я вложил в первые несколько кругов, вероятно, стоила мне немного дополнительных усилий, необходимых для лидерства в гонке», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.

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