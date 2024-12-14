Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, Жанмонно — вторая

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025 после бронзовой медали в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия). В её активе 325 очков.

Второе место занимает победительница субботней гонки француженка Лу Жанмонно (296 очков). На третью позицию опустилась шведка Эльвира Эберг (283).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины: