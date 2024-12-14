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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, Жанмонно — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, Жанмонно — вторая
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025 после бронзовой медали в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия). В её активе 325 очков.

Второе место занимает победительница субботней гонки француженка Лу Жанмонно (296 очков). На третью позицию опустилась шведка Эльвира Эберг (283).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 325 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 296.
  3. Эльвира Эберг (Швеция) — 283.
  4. Маркета Давидова (Чехия) — 223.
  5. Ванесса Фойгт (Германия) — 197.
  6. Элла Хальварссон (Швеция) — 194.
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