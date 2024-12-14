Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, Жанмонно — вторая
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025 после бронзовой медали в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия). В её активе 325 очков.
Второе место занимает победительница субботней гонки француженка Лу Жанмонно (296 очков). На третью позицию опустилась шведка Эльвира Эберг (283).
Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 325 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 296.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 283.
- Маркета Давидова (Чехия) — 223.
- Ванесса Фойгт (Германия) — 197.
- Элла Хальварссон (Швеция) — 194.
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