Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно вышла в лидеры после первого старта сезона
Французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсменка набрала 90 очков после победы на первом старте сезона в рамках этапа в Хохфильцене (Австрия).
Второе место занимает немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт, набрав 75 очков. На третьем месте расположилась ещё одна немка Франциска Пройс (65 очков).
Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 95 очков.
- Ванесса Фойгт (Германия) — 75.
- Франциска Пройс (Германия) — 65.
- Элла Хальварссон (Швеция) — 55.
- Маркета Давидова (Чехия) — 50.
- Жулия Симон (Франция) — 45.
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