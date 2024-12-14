Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно вышла в лидеры после первого старта сезона

Французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсменка набрала 90 очков после победы на первом старте сезона в рамках этапа в Хохфильцене (Австрия).

Второе место занимает немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт, набрав 75 очков. На третьем месте расположилась ещё одна немка Франциска Пройс (65 очков).

Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины: