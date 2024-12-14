Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно вышла в лидеры после первого старта сезона

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно вышла в лидеры после первого старта сезона
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсменка набрала 90 очков после победы на первом старте сезона в рамках этапа в Хохфильцене (Австрия).

Второе место занимает немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт, набрав 75 очков. На третьем месте расположилась ещё одна немка Франциска Пройс (65 очков).

Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 95 очков.
  2. Ванесса Фойгт (Германия) — 75.
  3. Франциска Пройс (Германия) — 65.
  4. Элла Хальварссон (Швеция) — 55.
  5. Маркета Давидова (Чехия) — 50.
  6. Жулия Симон (Франция) — 45.
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, Жанмонно — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android