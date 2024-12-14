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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство, Жаклен вошёл в топ-3

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство, Жаклен вошёл в топ-3
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Сегодня, 14 декабря, норвежец стал победителем гонки преследования на втором этапе в Хохфильцене (Австрия) и в общей сумме набрал 339 очков.

Второе место в борьбе за «Большой хрустальный глобус» занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд (Норвегия), в активе которого 304 очка. Француз Эмильен Жаклен замыкает тройку сильнейших, набрав 246 очков.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 339 очков.
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 304.
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 246.
  4. Эрик Перро (Франция) — 222.
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 208.
  6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 199.
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