Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство, Жаклен вошёл в топ-3
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Сегодня, 14 декабря, норвежец стал победителем гонки преследования на втором этапе в Хохфильцене (Австрия) и в общей сумме набрал 339 очков.
Второе место в борьбе за «Большой хрустальный глобус» занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд (Норвегия), в активе которого 304 очка. Француз Эмильен Жаклен замыкает тройку сильнейших, набрав 246 очков.
Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 339 очков.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 304.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 246.
- Эрик Перро (Франция) — 222.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 208.
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 199.
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