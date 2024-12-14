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Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё — лидер после первого старта сезона

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё — лидер после первого старта сезона
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсмен набрал 90 очков после победы на первом старте сезона в рамках этапа в Хохфильцене (Австрия).

Второе место занимает французский биатлонист Эмильен Жаклен, набрав 75 очков. На третьем месте расположился норвежец Стурла Холм Легрейд (65 очков).

Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 90 очков.
  2. Эмильен Жаклен (Франция) — 75.
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 65.
  4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 60.
  5. Мартин Улдал (Норвегия) — 55.
  6. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 50.
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