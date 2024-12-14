Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё — лидер после первого старта сезона
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсмен набрал 90 очков после победы на первом старте сезона в рамках этапа в Хохфильцене (Австрия).
Второе место занимает французский биатлонист Эмильен Жаклен, набрав 75 очков. На третьем месте расположился норвежец Стурла Холм Легрейд (65 очков).
Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 90 очков.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 75.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 65.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 60.
- Мартин Улдал (Норвегия) — 55.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 50.
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