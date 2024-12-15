Ханна Эберг пропустит третий этап Кубка мира по биатлону в Ле-Гран Борнане

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону шведка Ханна Эберг не выступит в эстафете на втором этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Хохфильцене (Австрия), а также пропустит третий этап, который пройдёт в Ле-Гран Борнане (Франция) с 19 по 22 декабря. Причиной этому стала плохая соревновательная форма.

«Я не в той форме, в которой хочу быть, чтобы достойно выступать на соревнованиях. После простуды всё произошло не так, как обычно. Поэтому я чувствую, что лучшее решение — поехать домой. Немного тяжело, это как пощёчина. Совсем не такого мне хотелось. Само собой разумеется, мне придётся над чем-то поработать», — приводит слова Эберг Aftonbladet.