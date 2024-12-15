Кубок России, третий этап, женщины, гонка преследования: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 15 декабря, состоится женская гонка преследования в рамках Кубка России — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 12:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Лидером общего зачёта остаётся Наталия Шевченко. В её активе 238 очков. Вторая — Виктория Сливко с результатом 202 очка. Тройку сильнейших замыкает Тамара Дербушева (193)

Кубок России по биатлону. Третий этап. Ижевск. Гонка преследования. Женщины.

Старт-лист (частично):

1. Виктория Сливко.

2. Наталия Шевченко.

3. Кристина Резцова.

4. Ирина Казакевич…

6. Тамара Дербушева.

7. Полина Шевнина…

9. Полина Плюснина.