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Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России в Ижевске

Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России в Ижевске
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Биатлонист Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 34.51,4, допустив четыре промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
15 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
34:51.4
2
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+5.8
3
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
+13.5

Серебряную медаль завоевал Максим Цветков из Санкт-Петербурга, отставший от победителя на 5,8 секунды при одном промахе в стрельбе, тройку призёров замкнул представитель Ямало-Ненецкого АО Рустам Каюмов (+13,5), допустивший три осечки на стрельбище.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, третий этап, Ижевск.
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины:

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 34.51,4 секунды (4 промаха).
  2. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — отставание 5,8 (1).
  3. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) +13,5 (3).
  4. Карим Халили (Москва) +23,9 (3).
  5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +40,8 (4).
  6. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1.08,3 (5).
Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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