Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России в Ижевске

Биатлонист Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 34.51,4, допустив четыре промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал Максим Цветков из Санкт-Петербурга, отставший от победителя на 5,8 секунды при одном промахе в стрельбе, тройку призёров замкнул представитель Ямало-Ненецкого АО Рустам Каюмов (+13,5), допустивший три осечки на стрельбище.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, третий этап, Ижевск.

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины: