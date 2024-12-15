Биатлонисты Логинов и Поварницын не примут участия в гонке преследования на 3-м этапе КР

Биатлонисты Александр Логинов, Александр Поварницын, Роман Сурнев, Василий Томшин, Михаил Бурундуков, Дмитрий Уланов, Дмитрий Иванов, Дмитрий Мысев, Александр Бектуганов и Павел Старков не выйдут на старт гонки преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

Фамилии спортсменов отсутствуют в стартовом протоколе пасьюта, который состоится сегодня, 15 декабря.

В субботу, 14 декабря, состоялась спринтерская гонка в рамках этапа в Ижевске, в которой победил Кирилл Бажин. Серебряную медаль завоевал Эдуард Латыпов, а тройку призёров замкнул Роман Ерёмин.