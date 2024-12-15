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Биатлонисты Логинов и Поварницын не примут участия в гонке преследования на 3-м этапе КР

Биатлонисты Логинов и Поварницын не примут участия в гонке преследования на 3-м этапе КР
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Биатлонисты Александр Логинов, Александр Поварницын, Роман Сурнев, Василий Томшин, Михаил Бурундуков, Дмитрий Уланов, Дмитрий Иванов, Дмитрий Мысев, Александр Бектуганов и Павел Старков не выйдут на старт гонки преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
15 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
34:51.4
2
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+5.8
3
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
+13.5

Фамилии спортсменов отсутствуют в стартовом протоколе пасьюта, который состоится сегодня, 15 декабря.

В субботу, 14 декабря, состоялась спринтерская гонка в рамках этапа в Ижевске, в которой победил Кирилл Бажин. Серебряную медаль завоевал Эдуард Латыпов, а тройку призёров замкнул Роман Ерёмин.

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