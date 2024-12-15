Кубок мира, второй этап, женская эстафета: во сколько начнётся, где смотреть
Сегодня, 15 декабря, состоится женская эстафета 4x6 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону в австрийском Хохфильцене. Начало гонки в 13:30 мск. Трансляцию в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Кубок мира — 2024/2025. Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета. Старт-лист:
- Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг).
- Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно).
- Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Гро Рандбю, Марен Ельмесет Киркеэйде).
- Италия (Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола, Мартина Трабукки, Микела Каррара).
- Австрия (Дуня Здоуц, Анна Гандлер, Анна Андексер, Лиза Тереза Хаузер).
- Польша (Наталия Томашевска, Камила Жук, Анна Мака, Йоанна Якела).
- Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс).
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