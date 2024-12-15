Кубок мира, второй этап, женская эстафета: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 15 декабря, состоится женская эстафета 4x6 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону в австрийском Хохфильцене. Начало гонки в 13:30 мск. Трансляцию в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Кубок мира — 2024/2025. Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета. Старт-лист:

Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг). Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно). Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Гро Рандбю, Марен Ельмесет Киркеэйде). Италия (Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола, Мартина Трабукки, Микела Каррара). Австрия (Дуня Здоуц, Анна Гандлер, Анна Андексер, Лиза Тереза Хаузер). Польша (Наталия Томашевска, Камила Жук, Анна Мака, Йоанна Якела). Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс).