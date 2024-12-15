Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира, второй этап, женская эстафета: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок мира, второй этап, женская эстафета: во сколько начнётся, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 декабря, состоится женская эстафета 4x6 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону в австрийском Хохфильцене. Начало гонки в 13:30 мск. Трансляцию в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025. Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета. Старт-лист:

  1. Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг).
  2. Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно).
  3. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Гро Рандбю, Марен Ельмесет Киркеэйде).
  4. Италия (Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола, Мартина Трабукки, Микела Каррара).
  5. Австрия (Дуня Здоуц, Анна Гандлер, Анна Андексер, Лиза Тереза Хаузер).
  6. Польша (Наталия Томашевска, Камила Жук, Анна Мака, Йоанна Якела).
  7. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс).
Материалы по теме
Ханна Эберг пропустит третий этап Кубка мира по биатлону в Ле-Гран Борнане
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android