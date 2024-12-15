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«Концентрировалась на каждом выстреле». Жанмонно — о победе в пасьюте на КМ в Хохфильцене

«Концентрировалась на каждом выстреле». Жанмонно — о победе в пасьюте на КМ в Хохфильцене
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Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно прокомментировала победу в гонке преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025 в Хохфильцене (Австрия).

«Моей главной целью была хорошая стрельба, тем более что на этой неделе у меня были некоторые трудности в положении стоя. Я концентрировалась на каждом выстреле и сегодня отлично чувствовала себя на лыжах. В общем, всё прошло хорошо», — приводит слова Жанмонно пресс-служба IBU.

Лу Жанмонно преодолела дистанцию за 29.48,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй стала немка Ванесса Фойгт. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Германии, Франциска Пройс.

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