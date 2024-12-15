«Спросите у Бажина, почему я долго стрелял». Латыпов — о победе в пасьюте на 3-м этапе КР

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги гонки преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, в которой он одержал победу.

— В какой момент появились реальные шансы на победу?

— На последнем рубеже.

— На стрельбе долго выцеливали и ждали.

— Спросите комментарий Кирилла Бажина, почему я долго стрелял. Неважно, просто такая ситуация была, что долго стрелял.

— В Хантах вы говорили, что коврик на стрельбище скользил.

— Сегодня всё хорошо было. Промазал, потому что ветер неприятный поддувал в спину. На лёжке его не было, а стоя был плотный. Тело качало сильно. Не получалось быстро стрелять. Если бы попал последний выстрел, можно было бы полегче победить.

— Первая победа в Кубке России в этом сезоне.

— Состояние не очень пока, тяжёлое. Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере.

— Если бы Бажин не совершил четыре промаха на последнем рубеже, реально было бы его достать?

— По функциональному состоянию, думаю, нет. Если он бы промазал два, то с моей чистой стрельбой смог бы бороться, а так не смог бы догнать его, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Лидировавший в гонке Кирилл Бажин допустил четыре промаха на последнем огневом рубеже, преследовавший его Латыпов дважды промахнулся и обошёл соперника в борьбе за первое место.