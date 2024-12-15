Виктория Сливко — победительница гонки преследования на Кубке России в Ижевске

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025, которой проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 22.16,5, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала Наталия Шевченко, отстав от лидера на 48,2 при трёх промахах в стрельбе. Тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич (+1.36,6), допустившая три промаха на стрельбище.

Кубок России по биатлону. Третий этап. Ижевск. Гонка преследования. Женщины: