Виктория Сливко — победительница гонки преследования на Кубке России в Ижевске
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Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025, которой проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 22.16,5, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
15 декабря 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Идёт
1
Виктория Сливко
Тюменская область
33:16.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+48.2
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+1:36.6
Серебряную медаль завоевала Наталия Шевченко, отстав от лидера на 48,2 при трёх промахах в стрельбе. Тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич (+1.36,6), допустившая три промаха на стрельбище.
Кубок России по биатлону. Третий этап. Ижевск. Гонка преследования. Женщины:
- Виктория Сливко — 33.16,5 (1 промах).
- Наталия Шевченко — отставание +48,2 (3).
- Ирина Казакевич +1.36,6 (3).
- Кристина Резцова +1.55,6 (5).
- Тамара Дербушева +2.15,6 (3).
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