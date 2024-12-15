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На старт женского пасьюта на Кубке России вышли лишь 20 биатлонисток, финишировали — 15

На старт женского пасьюта на Кубке России вышли лишь 20 биатлонисток, финишировали — 15
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В женской гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка России — 2024/2025 в Ижевске на старт вышли лишь 20 биатлонисток из 34 заявленных. Финишировали — 15. Об этом стало известно из протоколов, опубликованных на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Не финишировали Илона Знакова, Юлия Сазонова, Жанна Максимович, Александра Плюснина и Елена Баранова. На старт не вышли Полина Шевнина, Елизавета Фролова, Анастасия Зенова, Ульяна Нигматуллина, Анна Грухвина, Алина Кудисова, Анна Григорьева, Дарья Нетбай, Алиса Пугина, Екатерина Суханова, Валерия Каюмова, Амина Иванова, Карина Талменева, Юлия Смирнова, Любовь Калинина, Мария Порошина и Софья Цыплухина.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 3, Ижевск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
15 декабря 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
33:16.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+48.2
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+1:36.6

Повелительницей стала Виктория Сливко. Вторая — Наталия Шевченко. Тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич.

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