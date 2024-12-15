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«Похоже на мировой рекорд». Йоханнес Бё — о феноменальной скорострельности Мартина Улдаля

«Похоже на мировой рекорд». Йоханнес Бё — о феноменальной скорострельности Мартина Улдаля
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Норвежский биатлонист Мартин Улдаль показал феноменальную скорость стрельбы на стойке во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он затратил на пять выстрелов 12,9 секунды, допустив при этом один промах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:16.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.5
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+3.8

«Я бы хотел показать подобную скорострельность через несколько лет, и здорово, что люди действительно могут увидеть, как быстро я умею стрелять», — приводит слова Улдаля NRK.

«Это, должно быть, мировой рекорд», — прокомментировал стрельбу соотечественника победитель гонки Йоханнес Бё.

Всего на четырёх огневых рубежах Улдаль допустил три промаха и занял пятое итоговое место в гонке преследования на этапе в Хохфильцене.

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