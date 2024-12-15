«Такого кайфа ещё не было». Сливко — о победе в пасьюте на этапе Кубка России в Ижевске

Биатлонистка Виктория Сливко высказалась о победе в гонке преследования на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

— Был ли в вашей карьере более вальяжный финиш? Даже не задышали и успели болельщикам отбить ладошки по дистанции.

— Был такой же вальяжный финиш в прошлом году на большом масс‑старте, когда был снегопад. Кажется, тогда я так же настреляла на один штрафной круг на последнем рубеже, с преимуществом в полторы минуты уходила. Сегодня повторение. Сегодня в wax‑кабине сказала, что надо вспомнить хорошие добрые времена, как могу и как умею.

— Как после первой стрельбы раскладывались, когда уже бежали с отрывом в 40 секунд?

— Шла в комфортном режиме, постоянно мне говорили, что на каждой отсечке я увеличиваю отрыв. Мне сегодня гонка очень понравилась. Такого кайфа ещё не было. Это было очень круто. Мы на связи с Андреем Викторовичем Падиным. Думаю, он сейчас очень рад. Опять же, я хотела стрелять «на ноль», но, как Илья Трифанов сказал: «Последний круг был кругом почёта для зрителей», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Серебряную медаль завоевала Наталия Шевченко. Тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич. На старт гонки вышли лишь 20 биатлонисток из 34 заявленных. Финишировали — 15.