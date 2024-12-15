Шевченко — о гонке преследования на КР: очень рада. У меня получился серебряный Ижевск

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что рада серебру в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

«Очень рада. У меня получился серебряный Ижевск в этом году. Каждый раз немного не хватало до победы, кроме сегодняшней гонки. Вика сегодня стреляла отлично и не дала шансов приблизиться.

Я очень рада, что получилось стабильно выступить, несмотря на не самое хорошее самочувствие. Накопилась усталость от стартов в Ханты‑Мансийске, так как я бежала все личные гонки. Плюс день переезда был, как‑то не успела восстановиться. Здесь индивидуальная гонка тяжёлая вообще, тугое скольжение было, было очень тяжело», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Напомним, победительницей гонки стала Виктория Сливко. Она преодолела дистанцию за 22.16,5, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Шевченко отстала на 48,2 при трёх промахах в стрельбе. Тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич.