Женская сборная Германии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене
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Женская сборная Германии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Они преодолели дистанцию за 1:16.13,6, затратив четыре дополнительных патрона на стрельбище.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
Франция
3
Швеция
Второе место заняли представительницы Франции с отставанием 1.05,7 и 13 дополнительными патронами. Тройку сильнейших замкнули шведские спортсменки.
Биатлон. Кубок мира, 2 этап, Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета 4x6 км:
- Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс) — 1:16.13,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
- Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно) — отставание 1.05,7 (1+13).
- Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг) +1.31,8 (1+6).
- Словения +2.42,1 (0+6).
- Швейцария +2.53,0 (1+10).
- Норвегия +3.08,2 (2+11).
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