Женская сборная Германии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

Женская сборная Германии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Они преодолели дистанцию за 1:16.13,6, затратив четыре дополнительных патрона на стрельбище.

Второе место заняли представительницы Франции с отставанием 1.05,7 и 13 дополнительными патронами. Тройку сильнейших замкнули шведские спортсменки.

Биатлон. Кубок мира, 2 этап, Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета 4x6 км: