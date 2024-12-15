Кубок мира, второй этап, мужская эстафета: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 15 декабря, состоится мужская эстафета 4x7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону в австрийском Хохфильцене. Начало гонки в 16:15 мск. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на онлайн-платформе Okko и в тематических сообществах в социальных сетях.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен).

2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Вебьёрн Сёрум).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).

4. Германия (Юстус Штрелов, Симон Кайзер, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат).

5. Финляндия (Якко Олави Ранта, Олли Хиденсало, Теро Сеппяля, Отто Инвениус)...

7. Украина (Артём Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный).

8. Швейцария (Йоша Буркхальтер, Никлас Хартвег, Жереми Финелло, Даян Данузер).

9. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Фридрих Мюльбахер).

10 Италия (Лукас Хофер, Дидье Биона, Элия Дзени, Томмазо Джакомель).