Немецкие биатлонистки одержали победу в эстафете на Кубке мира впервые с 2021 года

Женская сборная Германии одержала победу в эстафете на Кубке мира впервые с 2021 года. Тогда они выиграли на шестом этапе в Оберхофе (Германия). Сегодня, 15 декабря, спортсменки были лучшими на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Они преодолели дистанцию за 1:16.13,6, затратив четыре дополнительных патрона на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета 4x6 км:

Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс) — 1:16.13,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона). Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно) — отставание 1.05,7 (1+13). Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг) +1.31,8 (1+6). Словения +2.42,1 (0+6). Швейцария +2.53,0 (1+10).