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Немецкие биатлонистки одержали победу в эстафете на Кубке мира впервые с 2021 года

Немецкие биатлонистки одержали победу в эстафете на Кубке мира впервые с 2021 года
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Женская сборная Германии одержала победу в эстафете на Кубке мира впервые с 2021 года. Тогда они выиграли на шестом этапе в Оберхофе (Германия). Сегодня, 15 декабря, спортсменки были лучшими на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Они преодолели дистанцию за 1:16.13,6, затратив четыре дополнительных патрона на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
Франция
3
Швеция

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета 4x6 км:

  1. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс) — 1:16.13,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
  2. Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно) — отставание 1.05,7 (1+13).
  3. Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг) +1.31,8 (1+6).
  4. Словения +2.42,1 (0+6).
  5. Швейцария +2.53,0 (1+10).
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