Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов вышел в лидеры, Цветков — второй
Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ижевске захватил лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В его активе стало 216 очков.
На второе место в рейтинге поднялся представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков (206), обошедший на одно очко Виктора Плицева из Ямало-Ненецкого АО. Пропустивший все гонки на этапе в Ижевске экс-лидер общего зачёта Даниил Серохвостов опустился на седьмую строчку (168).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 216 очков.
- Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 206.
- Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 205.
- Кирилл Бажин (Свердловская область) — 201.
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 198.
- Александр Поварницын (Тюменская область) — 193.
- Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 168.
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