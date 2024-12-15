Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов вышел в лидеры, Цветков — второй

Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ижевске захватил лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В его активе стало 216 очков.

На второе место в рейтинге поднялся представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков (206), обошедший на одно очко Виктора Плицева из Ямало-Ненецкого АО. Пропустивший все гонки на этапе в Ижевске экс-лидер общего зачёта Даниил Серохвостов опустился на седьмую строчку (168).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт: