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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов вышел в лидеры, Цветков — второй

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов вышел в лидеры, Цветков — второй
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ижевске захватил лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В его активе стало 216 очков.

На второе место в рейтинге поднялся представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков (206), обошедший на одно очко Виктора Плицева из Ямало-Ненецкого АО. Пропустивший все гонки на этапе в Ижевске экс-лидер общего зачёта Даниил Серохвостов опустился на седьмую строчку (168).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) —  216 очков.
  2. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 206.
  3. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 205.
  4. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 201.
  5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 198.
  6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 193.
  7. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 168.
Общий зачёт Кубка России — 2024/202
Календарь Кубка России — 2024/2025
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