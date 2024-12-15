Кубок России — 2024/2025, зачёт пасьютов: Латыпов захватил лидерство после гонки в Ижевске
Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ижевске захватил лидерство в зачёте пасьютов Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В его активе после двух проведённых гонок преследования стало 103 очка.
На второе место в рейтинге поднялся представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков, успешно выступивший в пасьюте на этапе в Ижевске. Он набрал 85 очков. Тройку лучших замыкает Рустам Каюмов, выступающий за Ямало-Ненецкий АО (80).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт гонок преследования, мужчины:
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) - 103 очка.
- Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 85.
- Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 80.
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 70.
- Кирилл Бажин (Свердловская область), Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 68.
Комментарии