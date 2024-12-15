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Кубок России — 2024/2025, зачёт пасьютов: Латыпов захватил лидерство после гонки в Ижевске

Кубок России — 2024/2025, зачёт пасьютов: Латыпов захватил лидерство после гонки в Ижевске
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ижевске захватил лидерство в зачёте пасьютов Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В его активе после двух проведённых гонок преследования стало 103 очка.

На второе место в рейтинге поднялся представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков, успешно выступивший в пасьюте на этапе в Ижевске. Он набрал 85 очков. Тройку лучших замыкает Рустам Каюмов, выступающий за Ямало-Ненецкий АО (80).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт гонок преследования, мужчины:

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) - 103 очка.
  2. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 85.
  3. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 80.
  4. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 70.
  5. Кирилл Бажин (Свердловская область), Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 68.
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