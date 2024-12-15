Кубок России — 2024/2025, зачёт пасьютов: Латыпов захватил лидерство после гонки в Ижевске

Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ижевске захватил лидерство в зачёте пасьютов Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В его активе после двух проведённых гонок преследования стало 103 очка.

На второе место в рейтинге поднялся представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков, успешно выступивший в пасьюте на этапе в Ижевске. Он набрал 85 очков. Тройку лучших замыкает Рустам Каюмов, выступающий за Ямало-Ненецкий АО (80).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт гонок преследования, мужчины: