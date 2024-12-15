Казакевич — о бронзе в пасьюте: на последних отрезках буквально шла, ноги еле донесли

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о бронзе в гонке преследования на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ижевске.

— Конечно, меня радует сегодняшний подиум. Всё получилось в такой борьбе, не считая Виктории, которая была безоговорочным лидером, как и на протяжении всего сезона. Она показала свой класс. Мы боролись с девчонками за вторую и третью позиции. Рада, что смогла подняться на подиум, даже несмотря на два промаха лёжа на первом рубеже.

— После последнего рубежа опасались из‑за Кристины Резцовой, которая шла четвёртой?

— Скажу честно, у меня сил уже не было. Мне сказали, что на выходе у меня было 11 секунд преимущества. Понимала, если смогу удержать преимущество на первом подъёме, то останусь на третьем месте. Отдала все силы, на последних отрезках буквально шла, ноги уже еле донесли меня к финишу, — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Напомним, победительницей гонки стала Виктория Сливко. Она преодолела дистанцию за 22.16,5, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Наталия Шевченко — вторая.