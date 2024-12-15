Французские биатлонисты выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Франции одержала победу в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону в австрийском Хохфильцене. Французские биатлонисты преодолели дистанцию за 1:23.04,3. Второе место заняли представители Норвегии. Замкнули тройку лидеров биатлонисты из Швеции.
Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен (Австрия). Мужская эстафета 4x7,5 км:
1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) – 1:23.04,3 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Вебьёрн Сёрум) – отставание 49,0 (1+8).
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.59,2 (1+14).
4. Словения +1.59,2 (0+6).
5. Германия +2.27,8 (1+13).
6. США +3.01,0 (0+10).
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