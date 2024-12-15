Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Сливко — вторая

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В её активе 292 очка.
Вторую строчку занимает Виктория Сливко с результатом 262 очка. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (232).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:
1. Наталия Шевченко – 292 очка.
2. Виктория Сливко – 262.
3. Тамара Дербушева – 232.
4. Кристина Резцова – 227.
5. Полина Плюснина – 213.
6. Ирина Казакевич – 207.
7. Юлия Шеллер – 171.
8. Светлана Миронова – 169.
9. Анастасия Егорова – 169.
10. Елизавета Каплина – 153.
Напомним, сегодня, 15 декабря, Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025.