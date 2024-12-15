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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Сливко — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Сливко — вторая
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Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. В её активе 292 очка.

Вторую строчку занимает Виктория Сливко с результатом 262 очка. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (232).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

1. Наталия Шевченко – 292 очка.

2. Виктория Сливко – 262.

3. Тамара Дербушева – 232.

4. Кристина Резцова – 227.

5. Полина Плюснина – 213.

6. Ирина Казакевич – 207.

7. Юлия Шеллер – 171.

8. Светлана Миронова – 169.

9. Анастасия Егорова – 169.

10. Елизавета Каплина – 153.

Напомним, сегодня, 15 декабря, Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025.

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