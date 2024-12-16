«Сотворили историю». Жаклен — о победе над норвежцами в рамках эстафеты в Хохфильцене

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу своей сборной в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в австрийском Хохфильцене.

«До этой гонки я не знал, что мы ещё никогда не побеждали в Хохфильцене. Можно сказать, сотворили историю. Обыграть норвежцев – большой вызов для нас уже в течение многих лет. Сегодня мы сделали то же самое, что и в Контиолахти, для нас это многое значит. Гордимся, что снова победили», — приводит слова Жаклена пресс-служба IBU.

Французские биатлонисты преодолели дистанцию за 1:23.04,3. Второе место заняли представители Норвегии. Замкнули тройку лидеров биатлонисты из Швеции.