«Сотворили историю». Жаклен — о победе над норвежцами в рамках эстафеты в Хохфильцене
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу своей сборной в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в австрийском Хохфильцене.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 декабря 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция
«До этой гонки я не знал, что мы ещё никогда не побеждали в Хохфильцене. Можно сказать, сотворили историю. Обыграть норвежцев – большой вызов для нас уже в течение многих лет. Сегодня мы сделали то же самое, что и в Контиолахти, для нас это многое значит. Гордимся, что снова победили», — приводит слова Жаклена пресс-служба IBU.
Французские биатлонисты преодолели дистанцию за 1:23.04,3. Второе место заняли представители Норвегии. Замкнули тройку лидеров биатлонисты из Швеции.
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