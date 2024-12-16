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НОК США отстранил сотрудника после обвинений от биатлонистки в домогательствах в 2010-х

НОК США отстранил сотрудника после обвинений от биатлонистки в домогательствах в 2010-х
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Олимпийский и паралимпийский комитет США отстранил от работы сотрудника после того, как Associated Press сообщило, что он был обвинён в сексуальных домогательствах к молодой биатлонистке в 2010-х годах, из-за чего она пыталась покончить жизнь самоубийством.

Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Грейс Буто рассказала, что после того, как Гэри Коллиандер начал тренировать её, когда ей было 15 лет, он уделял ей много внимания, включая долгие объятия, поцелуи, неуместные прикосновения. Это продолжалось около трёх лет. Позднее выяснилось, что Буто страдает от тяжёлой депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

С 2016 года Коллиандер работает в паралимпийской сборной США по лыжным гонкам. По информации источника, он отказался комментировать ситуацию.

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