Стал известен состав Норвегии на 3-й этап Кубка мира. Тарьей Бё пробежит только масс-старт
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на второй этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнане (Франция) с 19 по 22 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и масс-старты.
Отметим, что с третьего этапа мужская сборная Норвегии потеряла дополнительную, седьмую квоту на участие в личных гонках. Было принято решение оставить вне состава на спринт и пасьют 36-летнего Тарьея Бё, чтобы дать возможность Мартину Улдалю снова проявить себя.
Мужчины:
- Йоханнес Бё;
- Тарьей Бё (только масс-старт);
- Ветле Шоста Кристиансен;
- Мартин Улдаль;
- Стурла Холм Легрейд;
- Эндре Стрëмсхейм;
- Вебьёрн Сёрум.
Женщины:
- Эмили Калькенберг;
- Марен Киркеэйде;
- Каролин Кноттен;
- Гро Рандбю;
- Ида Лиен.
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