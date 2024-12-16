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Стал известен состав Норвегии на 3-й этап Кубка мира. Тарьей Бё пробежит только масс-старт

Стал известен состав Норвегии на 3-й этап Кубка мира. Тарьей Бё пробежит только масс-старт
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Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на второй этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнане (Франция) с 19 по 22 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и масс-старты.

Отметим, что с третьего этапа мужская сборная Норвегии потеряла дополнительную, седьмую квоту на участие в личных гонках. Было принято решение оставить вне состава на спринт и пасьют 36-летнего Тарьея Бё, чтобы дать возможность Мартину Улдалю снова проявить себя.

Мужчины:

  • Йоханнес Бё;
  • Тарьей Бё (только масс-старт);
  • Ветле Шоста Кристиансен;
  • Мартин Улдаль;
  • Стурла Холм Легрейд;
  • Эндре Стрëмсхейм;
  • Вебьёрн Сёрум.

Женщины:

  • Эмили Калькенберг;
  • Марен Киркеэйде;
  • Каролин Кноттен;
  • Гро Рандбю;
  • Ида Лиен.
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