Стал известен состав Норвегии на 3-й этап Кубка мира. Тарьей Бё пробежит только масс-старт

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на второй этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнане (Франция) с 19 по 22 декабря. В рамках этапа пройдут спринты, пасьюты и масс-старты.

Отметим, что с третьего этапа мужская сборная Норвегии потеряла дополнительную, седьмую квоту на участие в личных гонках. Было принято решение оставить вне состава на спринт и пасьют 36-летнего Тарьея Бё, чтобы дать возможность Мартину Улдалю снова проявить себя.

Мужчины:

Йоханнес Бё;

Тарьей Бё (только масс-старт);

Ветле Шоста Кристиансен;

Мартин Улдаль;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрëмсхейм;

Вебьёрн Сёрум.

Женщины:

Эмили Калькенберг;

Марен Киркеэйде;

Каролин Кноттен;

Гро Рандбю;

Ида Лиен.