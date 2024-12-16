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Павел Ростовцев рассказал, в чём иностранные биатлонисты прибавили в отсутствие россиян

Павел Ростовцев рассказал, в чём иностранные биатлонисты прибавили в отсутствие россиян
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Вице-президент СБР Павел Ростовцев рассказал, в чём прибавили зарубежные биатлонисты за время отсутствия россиян на международной арене.

«За последние несколько лет в отсутствие россиян мировые биатлонисты очень сильно прибавили на рубеже: как в скорострельности, так и в проценте попадания. Уровень попадания значительно увеличился. На прошлом чемпионате мира у мужчин на трёх призеров приходились один или два штрафных круга.

Когда варишься в этой каше, где соперники демонстрируют такую скорострельность и стрельбу, внутри у спортсмена настрой на работу и он понимает, к чему надо стремиться. Когда спортсмен на внутренних чемпионатах занимает первое место, ему кажется всё нормальным, он же лидер. Поэтому думаю, что в том числе нынешний уровень связан с отсутствием международных соревнований. Себя нужно сравнивать с другими», — приводит слова Ростовцева «РБК-Спорт».

В субботу, 14 декабря, норвежский биатлонист Мартин Улдаль показал феноменальную скорость стрельбы на стойке во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он затратил на пять выстрелов 12,9 секунды, допустив при этом один промах.

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