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Одна из лучших биатлонисток сезона Маркета Давидова пропустит третий этап Кубка мира

Одна из лучших биатлонисток сезона Маркета Давидова пропустит третий этап Кубка мира
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Чешская биатлонистка Маркета Давидова из-за проблем со спиной не выступит на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнане (Франция). Об этом сообщает Федерация биатлона Чехии.

«Маркета жалуется на сильную боль в спине с утра пятницы. Мы с физиотерапевтами сделали всё возможное, чтобы подготовить её к личным гонкам [в Хохфильцене]. Но вчера после гонки мы подумали, что продолжать соревноваться будет очень рискованно. Теперь Маркета отправится домой и пройдёт обследование в Праге», — приводит слова врача сборной Чехии пресс-служба федерации.

По итогам двух этапов Маркета Давидова занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На её счету одна победа на этапе в Контиолахти (Финляндия).

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