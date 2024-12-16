Стал известен состав сборной Франции на третий этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону

Федерация биатлона Франции опубликовала состав национальной команды на третий этап Кубка мира сезона-2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнан (Франция) с 19 по 22 декабря. В программу этапа включены спринты, пасьюты и масс-старты.
Мужчины:
Эмильен Клод;
Фабьен Клод;
Кентен Фийон Майе;
Антонен Гигонна;
Эмильен Жаклен;
Эрик Перро.
Женщины:
Жюстин Бреза-Буше;
Софи Шово;
Лу Жанмонно;
Осеан Мишелон;
Жанна Ришар;
Жулия Симон.
С прошлого этапа в Хохфильцене в составе французов произошло лишь одно изменение. Основу покинула Жилонн Гигонна, занимавшая седьмую квоту у женщин.
Отметим, что в Кубке наций после двух этапов Кубка мира французские биатлонисты идут на втором месте, биатлонистки лидируют.