Стал известен состав сборной Франции на третий этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону

Федерация биатлона Франции опубликовала состав национальной команды на третий этап Кубка мира сезона-2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнан (Франция) с 19 по 22 декабря. В программу этапа включены спринты, пасьюты и масс-старты.

Мужчины:

Эмильен Клод;

Фабьен Клод;

Кентен Фийон Майе;

Антонен Гигонна;

Эмильен Жаклен;

Эрик Перро.

Женщины:

Жюстин Бреза-Буше;

Софи Шово;

Лу Жанмонно;

Осеан Мишелон;

Жанна Ришар;

Жулия Симон.

С прошлого этапа в Хохфильцене в составе французов произошло лишь одно изменение. Основу покинула Жилонн Гигонна, занимавшая седьмую квоту у женщин.

Отметим, что в Кубке наций после двух этапов Кубка мира французские биатлонисты идут на втором месте, биатлонистки лидируют.