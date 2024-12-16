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Тандреволд прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии на 3-й этап Кубка мира

Тандреволд прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии на 3-й этап Кубка мира
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Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё непопадание в состав национальной команды на третий этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнан (Франция) с 19 по 22 декабря. Норвежка записала видеообращение, говоря в нём на французском языке.

«Мне очень грустно сообщать вам, что я не буду присутствовать на этапе в Ле-Гран Борнан в этом году. Я с нетерпением ждала этих выходных, потому что вы, ребята, лучшие зрители. Надеюсь, что смогу вернуться после Рождества в хорошей форме», — приводит слова норвежки Nordic Magazine.

Напомним, Тандреволд снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) и полностью пропустила второй этап в Хохфильцене (Австрия) из-за проблем с сердцем.

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