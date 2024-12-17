«Здесь трава зеленее!» Экс-россиянка Ксения Воробей — о смене спортивного гражданства

Бывшая российская биатлонистка Ксения Воробей (Шнейдер) поделилась впечатлениями после переезда в Беларусь.

«Последние годы я тренировалась в региональной команде. На условия там нельзя было жаловаться. Однако сборная – это совсем другой уровень, здесь иная ответственность, более высокий стандарт. Я понимала, что первые гонки не будут лёгкими. Обычно я начинаю разбегаться от гонки к гонке.

Что удивило и впечатлило в Беларуси после переезда? То, что здесь очень чисто и трава как будто зеленее!» — приводит слова Воробей Betnews.by.

Ксения Воробей сменила гражданство в мае 2024 года после замужества с белорусским биатлонистом Максимом Воробьём. 24-летняя экс-россиянка занимает 20-е место в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025.